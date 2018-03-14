«ستيفن هوكينج» أشهر عالم فيزياء في العالم يفارق الحياة

عين ليبيا

وافت المنية عالم الفيزياء البريطاني الأشهر عالمياً «ستيفن هوكينج» اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 76 عاماً.

هذا وكان هوكينج قد ولد عام 1942 في أكسفورد بإنجلترا، أراد دراسة الرياضيات، وقد درس أبوه في قسم الطب في الجامعة، ولعدم توفر قسم الرياضيات في ذاك الوقت، توجه لدراسة الفيزياء بدلاً من الرياضيات، ليحصل بعد ثلاث سنوات من العمل على الدرجة الأولى في علم الطبيعة.

انتقل ستيفن إلى كامبريدج لأداء بحث حول الكونيات، لم يكن يعمل أحد في تلك المنطقة أبداً، وقد أشرف عليه العالم «Denis Scaima»، إلّا أن أمل ستيفن كان في «فريد هويل» الذي كان يعمل في كامبريدج، وبعد حصوله على شهادة الدكتوراه أصبح أول باحث ومحترف في كلية كايوس وجونفيل.

انتقل بعد تركه لمعهد الفيزياء الفلكية في عام 1973 إلى معهد الرياضيات التطبيقية والفيزياء النظرية في عام 1979، وبقي عالماً رياضياتياً من 1979 إلى 2009.

ستيفن عانى من شكل نادر من التصلب الجانبي الضموري، المعروف أيضًا باسم مرض العصبون الحركي أو مرض لو-جريج، الذي سبب له شللاً تدريجياً على مدى عقود من الزمن.

وجاء تشخيص مرض العصب الحركي عندما كان هوكينج في الحادية والعشرين من عمره عام 1963، في ذلك الوقت، تنبأ الأطباء له ببقية عمر لسنتين فقط.

في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، نشر كتابه «تاريخ موجز للزمن» الذي حقق مبيعات وشهرة عالية، ولاعتقاد هوكينج أن الإنسان العادي يجب أن يعرف مبادئ الكون، فقد بسّط النظريات بشكل سلس.

وحاز على العديد من الجوائز العلمية والأكاديمية، منها قلادة ألبرت أينشتاين والميدالية الذهبية للجمعية الفلكية الملكية وجائزة وولف فى الفيزياء، وجائزة أمير أستورياس فى كونكورد.