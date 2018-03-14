رئيس المجلس الأعلى للدولة «عبد الرحمن السويحلي» يزور مدينتي غريان ويفرن اليوم الأربعاء على رأس وفد من أعضاء المجلس

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