رئيس المجلس الأعلى للدولة «عبد الرحمن السويحلي» يزور مدينتي غريان ويفرن اليوم الأربعاء على رأس وفد من أعضاء المجلس
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