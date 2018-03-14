مشروع لدعم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا برعاية دولية

عين ليبيا

افتتحت حكومة المملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع وزارة الصحة الليبية مشروعًا لدعم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية في ليبيا.

اوذلك من خلال توفير الوصول إلى الرعاية الوقائية والعلاجية عالية الجودة، توفر الرعاية الصحية الأولية العالية تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

هذا ويتم تمويل المشروع من قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية (DfID)، وسوف يتم تنفيذه من قبل منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع وزارة الصحة الليبية ،حيث يهدف إلى دعم وزارة الصحة في تعزيز التخطيط والرصد وتنفيذ خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين قدرة العاملين الصحيين في الرعاية الصحية الأولية على توفير الرعاية الصحية الجيدة، وتشجيع مشاركة المجتمع ودعم البرامج الصحية على المستوى المحلي.

في سياق متصل يسعى الشركاء إلى ضمان حصول الأشخاص في المجتمعات المحلية في ليبيا على خدمات صحية عالية الجودة تتراوح من التحصينات الروتينية، وتنظيم الأسرة إلى علاج الأمراض وإدارة الحالات المزمنة، والمساهمة في نظام صحي أقوى وأكثر مرونة في ليبيا يقوم على رعاية صحية أولية فعالة ومنصفة.