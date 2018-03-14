وفد الحرارات يزور قرارة القطف ويقدم المواد الإغاثية والطبية للنازحين

عين ليبيا

أستقبل أهالي تاورغاء بمخيم قرارة القطف، وفداً من قبائل الحرارات من منطقة بئر الغنم، حيث جاءت الزيارة لمساندة أهالي تاورغاء في العودة لمدينتهم وكذلك للوقوف على أخر المستجدات، هذا وقد قدم الوفد عدد من المواد الإغاثية والطبية تسلمتها لجنة الأزمة وكذلك اللجنة الصحية بالموقع.

وفي الختام أكد الوفد على ضرورة التعجيل بعدوة أهالي تاورغاء لمديتنهم وكذلك تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا وبأن ينعم الوطن بالأمن والأمان.