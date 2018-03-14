وفد الحرارات يزور قرارة القطف ويقدم المواد الإغاثية والطبية للنازحين

عين ليبيا
أستقبل أهالي تاورغاء بمخيم قرارة القطف، وفداً من قبائل الحرارات من منطقة بئر الغنم، حيث جاءت الزيارة لمساندة أهالي تاورغاء في العودة لمدينتهم وكذلك للوقوف على أخر المستجدات، هذا وقد قدم الوفد عدد من المواد الإغاثية والطبية تسلمتها لجنة الأزمة وكذلك اللجنة الصحية بالموقع.
وفي الختام أكد الوفد على ضرورة التعجيل بعدوة أهالي تاورغاء لمديتنهم وكذلك تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا وبأن ينعم الوطن بالأمن والأمان.
سحقا لكل سراق فبراير من تجار فجار متاجري بقوت الغلابه ونواب خونه وسياسيين حقراء وامراء حرب معتوهين مصاصي الدماء الذين سلبو البلاد والعباد و اوصلونا الى هذا الحد من الذل والمهانه من انتهاك للحرمات والارواح من قبل عصابات تشادية وسودانيه ولم يراعو فينا امرأه ولاشيخا ولاطفلا فالمرأه والشيخ يساومون على اعراضهم من اجل استيفاء حقهم بطوابير المصارف والسلع المستوردة بالاعتمادات المنهوبه وهم يكنزون مئات الملايين من الدينارات والدولارات فى بيوت العنكبوت التى ينعق عليها البوم والذين يتبخترون فى فنادق النجوم وكانهم لايتغوطون والبيادق من سياسيين المتصدرين لمنابر الاعلام وكانهم أفصح من سحبان وائل وهم اجهل من فراشه اما امراء الحرب المعتوهين الذين يظنون انهم نجباء وهم أحمق من هَبَنَّقة .
اقول بعد كل هذا رحم الله القائد معمر القذافي الذي كان رغم ظلمه كان يدفع عنا شر هؤلاء الشراذم القذرة التى ابتلينا بها بعد فبراير المجيدة وسوف اجد من سوف ينهال على هذا التعليق بالسباب والشتائم ولكنى اقول لهم تجولوا امام المصارف عندما يوزعون السيوله فى ساعات الليل وساعات الفجر الاولى او اذهب لزيارة نازحى قرارة القطف او كرر مرات اخرى قراءة المقال الذى علية التعليق.
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