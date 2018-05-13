وزارة التعليم تتفقد القاعات المستهدفة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية في الخمس وزليتن

عين ليبيا

قام وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام المهندس عادل جمعة أمس السبت بتفقد القاعات والمدرجات الجامعية المستهدفه لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية ببلديتي الخمس وزليتن من خلال جولة ميدانية قام بها رفقة المسجل العام لجامعة المرقب والمسجل العام للجامعة الأسمرية ومراقبي التعليم ببلديتي الخمس وزليتن حيث شملت الجولة كليات الهندسة والأداب والاقتصاد والتجارة والتربية بجامعة المرقب وكذلك كليات الاقتصاد والأداب واللغة العربية والدراسات الإسلامية والشريعة والقانون بالجامعة الأسمرية.

حيث اطلع الوكيل خلال هذه الزيارة على استعداد تلك الكليات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية ووقف على احتياجاتهم اللازمة والتى تساعد على توفير البيئة الإمتحانية المناسبة للطلاب

حيث تم تحديد القاعات بشكل نهائي وتوزيع الطلاب عليها، كما أعطى تعليماته لمديري مكاتب المشروعات بتلك البلديات بالعمل على اجراء المقايسات اللازمة والشروع في أعمال الصيانة لدورات المياه للكليات المختارة.

هذا وأبدى الوكيل إصراره على انجاح خطة الوزارة في اجراء الامتحانات داخل القاعات الجامعية بهدف القضاء علي الغش ومنع تسريب الأسئلة واصفاً ذلك بالمشروع الوطني الذي يحتاج إلى همم الجميع.