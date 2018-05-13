وفد من حركة حماس يغادر قطاع غزة بشكل مفاجئ منطلقاً إلى مصر

انطلق وفد من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» صباح اليوم الأحد من قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة.
حيث لم يتم الكشف عن القيادات المشاركة في الوفد، وجاءت مغادرة الوفد قطاع غزة، بشكل مُفاجئ، دون أي إعلان مسبق لزيارة الحركة لمصر.
والله يا جماعة مشغولين علي اخونا سعيد رمضان المحترم …. هذه مافيا كبيرة … و اخينا سعيد رمضان كان يتكلم علي اعمال هذه القنصلية قبل حتي عادل الحاسي … و البائن ان اخينا سعيد رمضان كان يعلم الكثير و كان متمسك بحل مشكلة وكشف اعمال هذه القنصلية و كأنه كان يعلم ما بداخل الصندوق حتي اني طلبت منه بالتوقف عن القنصلية والالتفاف الي البلاد ولهذا انا اعتذر منه … والآن أعترف ان معرفت ما يدور في القنصليه فتح أبواب الفساد والمفسدين في البلاد علي مصرعيه … الرجاء اعلامنا عن اخبار اخينا في الدين والوطن سعيد رمضان المحترم
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