وفد من حركة حماس يغادر قطاع غزة بشكل مفاجئ منطلقاً إلى مصر

عين ليبيا

انطلق وفد من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» صباح اليوم الأحد من قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة.

حيث لم يتم الكشف عن القيادات المشاركة في الوفد، وجاءت مغادرة الوفد قطاع غزة، بشكل مُفاجئ، دون أي إعلان مسبق لزيارة الحركة لمصر.