قذائف تنظيم داعش الإرهابي تستهدف ناخبي محافظة ديالى شرقي العراق

كشف مصدر أمني عراقي أن 4 أشخاص أصيبوا أمس السبت، في هجومين شنّهما تنظيم داعش الإرهابي على الناخبين، في محافظة ديالى شرقي البلاد.
وأعلن النقيب في شرطة المحافظة حبيب الشمري أن «داعش قصف مركز ناحية أبي صيدا في ديالى، بأربعة قذائف هاون سقط اثنان منها على مقربة من مركز اقتراع، ما تسبب بإصابة أربعة ناخبين».
وفي وقت سابق من أمس السبت، توجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار ممثليهم في البرلمان.
والله يا جماعة مشغولين علي اخونا سعيد رمضان المحترم …. هذه مافيا كبيرة … و اخينا سعيد رمضان كان يتكلم علي اعمال هذه القنصلية قبل حتي عادل الحاسي … و البائن ان اخينا سعيد رمضان كان يعلم الكثير و كان متمسك بحل مشكلة وكشف اعمال هذه القنصلية و كأنه كان يعلم ما بداخل الصندوق حتي اني طلبت منه بالتوقف عن القنصلية والالتفاف الي البلاد ولهذا انا اعتذر منه … والآن أعترف ان معرفت ما يدور في القنصليه فتح أبواب الفساد والمفسدين في البلاد علي مصرعيه … الرجاء اعلامنا عن اخبار اخينا في الدين والوطن سعيد رمضان المحترم
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