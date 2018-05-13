قذائف تنظيم داعش الإرهابي تستهدف ناخبي محافظة ديالى شرقي العراق

عين ليبيا

كشف مصدر أمني عراقي أن 4 أشخاص أصيبوا أمس السبت، في هجومين شنّهما تنظيم داعش الإرهابي على الناخبين، في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وأعلن النقيب في شرطة المحافظة حبيب الشمري أن «داعش قصف مركز ناحية أبي صيدا في ديالى، بأربعة قذائف هاون سقط اثنان منها على مقربة من مركز اقتراع، ما تسبب بإصابة أربعة ناخبين».

وفي وقت سابق من أمس السبت، توجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار ممثليهم في البرلمان.