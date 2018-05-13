وزير الخارجيةفي حكومة الوفاق «محمد سيالة» يدعو وزير خارجية إيطاليا «أنجلينو ألفانو» إلى نقل المستشفى الميداني الإيطالي من مصراتة إلى قاعدة معيتيقة بطرابلس.
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- عبدالحق عبدالجبار: والله يا جماعة مشغولين علي اخونا سعيد رم...
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- عبدالحق عبدالجبار: والله يا جماعة مشغولين علي اخونا سعيد رم...
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والله يا جماعة مشغولين علي اخونا سعيد رمضان المحترم …. هذه مافيا كبيرة … و اخينا سعيد رمضان كان يتكلم علي اعمال هذه القنصلية قبل حتي عادل الحاسي … و البائن ان اخينا سعيد رمضان كان يعلم الكثير و كان متمسك بحل مشكلة وكشف اعمال هذه القنصلية و كأنه كان يعلم ما بداخل الصندوق حتي اني طلبت منه بالتوقف عن القنصلية والالتفاف الي البلاد ولهذا انا اعتذر منه … والآن أعترف ان معرفت ما يدور في القنصليه فتح أبواب الفساد والمفسدين في البلاد علي مصرعيه … الرجاء اعلامنا عن اخبار اخينا في الدين والوطن سعيد رمضان المحترم
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