جلالة يناقش مع ممثل معهد الولايات المتحدة للسلام في شمال أفريقيا قضايا النازحين الليبيين

ناقش وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين «يوسف جلالة» اليوم الأحد مع مدير إدارة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد الولايات المتحدة للسلام «إيلي أبوعون» قضايا النازحين بالداخل المتعلقة بتعزير الاستقرار وبناء السلام من خلال توطيد التماسك الاجتماعي بين النازحين والبلديات المستضيفة لهم.
وبحث اللقاء الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، تطوير وبناء القدرات لبعض المؤسسات الحكومية والمجتمعية بدعم الحوار ومشاريع ترسيخ الاستقرار بمناطق النازحين العائدين مؤخراً.
هذا وتناول لقاء جلالة وأبو عون ايضاً آفاق التعاون المشترك في المشاريع المتعلقة بالنازحين داخلياً في مختلف المناطق لتعزيز الحوار المجتمعي وبناء السلام في ليبيا.
والله يا جماعة مشغولين علي اخونا سعيد رمضان المحترم …. هذه مافيا كبيرة … و اخينا سعيد رمضان كان يتكلم علي اعمال هذه القنصلية قبل حتي عادل الحاسي … و البائن ان اخينا سعيد رمضان كان يعلم الكثير و كان متمسك بحل مشكلة وكشف اعمال هذه القنصلية و كأنه كان يعلم ما بداخل الصندوق حتي اني طلبت منه بالتوقف عن القنصلية والالتفاف الي البلاد ولهذا انا اعتذر منه … والآن أعترف ان معرفت ما يدور في القنصليه فتح أبواب الفساد والمفسدين في البلاد علي مصرعيه … الرجاء اعلامنا عن اخبار اخينا في الدين والوطن سعيد رمضان المحترم
هل ترغب بالتعليق؟