المسماري: «حقنًا للدماء، قرر آمر منطقة سبها العسكرية اللواء “المبروك الغزوي” بإعادة تمركز اللواء السادس في معسكر كتيبة فارس سابقًا، و تكليف أحد الوحدات التابعة لمنطقة سبها العسكرية للتمركز بالقلعة».

[وكالة الانباء الليبية “وال”]

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تعليقات حول الموضوع

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  1. 1- بواسطة: عبدالحق عبدالجبار 1 دقيقة ago

    والله يا جماعة مشغولين علي اخونا سعيد رمضان المحترم …. هذه مافيا كبيرة … و اخينا سعيد رمضان كان يتكلم علي اعمال هذه القنصلية قبل حتي عادل الحاسي … و البائن ان اخينا سعيد رمضان كان يعلم الكثير و كان متمسك بحل مشكلة وكشف اعمال هذه القنصلية و كأنه كان يعلم ما بداخل الصندوق حتي اني طلبت منه بالتوقف عن القنصلية والالتفاف الي البلاد ولهذا انا اعتذر منه … والآن أعترف ان معرفت ما يدور في القنصليه فتح أبواب الفساد والمفسدين في البلاد علي مصرعيه … الرجاء اعلامنا عن اخبار اخينا في الدين والوطن سعيد رمضان المحترم

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