المشري يُناقش مع السفير البريطاني آخر المستجدات السياسية

عين ليبيا
التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الأحد السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكير بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم مستجدات الوضع الحالي على الساحة السياسية الليبية وما خلص له اجتماع لندن بخصوص تعديل الدستور وإجراء الإنتخابات.
كما تم مناقشة مقترح حزمة الإصلاحات الإقتصادية العاجلة التي تقدم بها المجلس الأعلى للدولة إلى مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
والله يا جماعة مشغولين علي اخونا سعيد رمضان المحترم …. هذه مافيا كبيرة … و اخينا سعيد رمضان كان يتكلم علي اعمال هذه القنصلية قبل حتي عادل الحاسي … و البائن ان اخينا سعيد رمضان كان يعلم الكثير و كان متمسك بحل مشكلة وكشف اعمال هذه القنصلية و كأنه كان يعلم ما بداخل الصندوق حتي اني طلبت منه بالتوقف عن القنصلية والالتفاف الي البلاد ولهذا انا اعتذر منه … والآن أعترف ان معرفت ما يدور في القنصليه فتح أبواب الفساد والمفسدين في البلاد علي مصرعيه … الرجاء اعلامنا عن اخبار اخينا في الدين والوطن سعيد رمضان المحترم
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