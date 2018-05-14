المشري يُناقش مع السفير البريطاني آخر المستجدات السياسية

عين ليبيا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الأحد السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكير بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أهم مستجدات الوضع الحالي على الساحة السياسية الليبية وما خلص له اجتماع لندن بخصوص تعديل الدستور وإجراء الإنتخابات.

كما تم مناقشة مقترح حزمة الإصلاحات الإقتصادية العاجلة التي تقدم بها المجلس الأعلى للدولة إلى مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.