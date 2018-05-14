رسمياً… محمد صلاح يتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي

عين ليبيا

حقَّق اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الأحد لقب هداف الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم البريمرليغ مع نهاية منافسات المسابقة.

ونجح صلاح في تسجيل هدف في مرمى برايتون في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للمسابقة المحلية والتي انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف إلى 32 هدفًا بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليكسر سيطرة الأخير على اللقب في الموسمين الماضيين.

كما أصبح صلاح اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف خلال موسم واحد من مسابقة البريمرليغ الذي يتكون من 38 جولة.