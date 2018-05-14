«معيتيق» يلتقي أعضاءً من مجلس النواب لمناقشة مشروع اعتماد حكومة توافقية

عين ليبيا
التقى النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق”، بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء ظهر اليوم الأحد، عددا من أعضاء مجلس النواب.
وتم خلال اللقاء، مناقشة مشروع الإعداد للتوسعة الوزراية لتحظى بثقة البرلمان لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام، والتشطي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات، لتكون وفق مخرجات الاتفاق السياسي.
وأكد الحضور، سعيهم لاختيار حكومة توافقية بعضوية وزراء على درجة عالية من الكفاءة والمهنية لديها القدرة لإيصال ليبيا إلى بر الأمان من خلال النواب المخولين من مجلسهم لاختيار حكومة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.
والله يا جماعة مشغولين علي اخونا سعيد رمضان المحترم …. هذه مافيا كبيرة … و اخينا سعيد رمضان كان يتكلم علي اعمال هذه القنصلية قبل حتي عادل الحاسي … و البائن ان اخينا سعيد رمضان كان يعلم الكثير و كان متمسك بحل مشكلة وكشف اعمال هذه القنصلية و كأنه كان يعلم ما بداخل الصندوق حتي اني طلبت منه بالتوقف عن القنصلية والالتفاف الي البلاد ولهذا انا اعتذر منه … والآن أعترف ان معرفت ما يدور في القنصليه فتح أبواب الفساد والمفسدين في البلاد علي مصرعيه … الرجاء اعلامنا عن اخبار اخينا في الدين والوطن سعيد رمضان المحترم
هل ترغب بالتعليق؟