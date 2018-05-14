مكتب التنسيق الأمني في طرابلس المركز: «استمرار توزيع حليب ولبن المزرعة من قبل الشركة واليوم على تمام الساعة 10:00صباحاً سيتم التوزيع في موقف السيارات المحادي لميناء الشعاب طريق الشط بسعر 2.250د».

والله حرام عليكم …. مافيا من اولكم الي آخركم …. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله…… ( والله يا جماعة مشغولين علي اخونا سعيد رمضان المحترم …. هذه مافيا كبيرة … و اخينا سعيد رمضان كان يتكلم علي اعمال هذه القنصلية قبل حتي عادل الحاسي … و البائن ان اخينا سعيد رمضان كان يعلم الكثير و كان متمسك بحل مشكلة وكشف اعمال هذه القنصلية و كأنه كان يعلم ما بداخل الصندوق حتي اني طلبت منه بالتوقف عن القنصلية والالتفاف الي البلاد ولهذا انا اعتذر منه … والآن أعترف ان معرفت ما يدور في القنصليه فتح أبواب الفساد والمفسدين في البلاد علي مصرعيه … الرجاء اعلامنا عن اخبار اخينا في الدين والوطن سعيد رمضان المحترم
عار مابعده عار ،،،،،
التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.
أعواماً عدة مضت وليبيا على مشاهد بائسة نحو المزيد من...
تعرف ادراة الاموال بأنها ذلك النشاط المتعلق بتخطيط...
في الأسبوعين الماضيين راج الحديث عن (المصالحة) وحازت...
الدولة التي لا تقوم على الصناعة يجب أن تقوم بنفسها...
والله حرام عليكم …. مافيا من اولكم الي آخركم …. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله…… ( والله يا جماعة مشغولين علي اخونا سعيد رمضان المحترم …. هذه مافيا كبيرة … و اخينا سعيد رمضان كان يتكلم علي اعمال هذه القنصلية قبل حتي عادل الحاسي … و البائن ان اخينا سعيد رمضان كان يعلم الكثير و كان متمسك بحل مشكلة وكشف اعمال هذه القنصلية و كأنه كان يعلم ما بداخل الصندوق حتي اني طلبت منه بالتوقف عن القنصلية والالتفاف الي البلاد ولهذا انا اعتذر منه … والآن أعترف ان معرفت ما يدور في القنصليه فتح أبواب الفساد والمفسدين في البلاد علي مصرعيه … الرجاء اعلامنا عن اخبار اخينا في الدين والوطن سعيد رمضان المحترم
عار مابعده عار ،،،،،
هل ترغب بالتعليق؟