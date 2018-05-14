مكتب التنسيق الأمني في طرابلس المركز: «استمرار توزيع حليب ولبن المزرعة من قبل الشركة واليوم على تمام الساعة 10:00صباحاً سيتم التوزيع في موقف السيارات المحادي لميناء الشعاب طريق الشط بسعر 2.250د».

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تعليقات حول الموضوع

تعليقان 2
  1. 1- بواسطة: عبدالحق عبدالجبار 3 ساعات ago

    والله حرام عليكم …. مافيا من اولكم الي آخركم …. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله…… ( والله يا جماعة مشغولين علي اخونا سعيد رمضان المحترم …. هذه مافيا كبيرة … و اخينا سعيد رمضان كان يتكلم علي اعمال هذه القنصلية قبل حتي عادل الحاسي … و البائن ان اخينا سعيد رمضان كان يعلم الكثير و كان متمسك بحل مشكلة وكشف اعمال هذه القنصلية و كأنه كان يعلم ما بداخل الصندوق حتي اني طلبت منه بالتوقف عن القنصلية والالتفاف الي البلاد ولهذا انا اعتذر منه … والآن أعترف ان معرفت ما يدور في القنصليه فتح أبواب الفساد والمفسدين في البلاد علي مصرعيه … الرجاء اعلامنا عن اخبار اخينا في الدين والوطن سعيد رمضان المحترم

  2. 2- بواسطة: محمد الانصاري 1 ساعة ago

    عار مابعده عار ،،،،،

تعليقان 2

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