هيئة السلامة الوطنية تستقبل وفداً فرنسياً متخصصاً في الدفاع المدني

عين ليبيا
التقى السيد رئيس هيئة السلامة الوطنية مع الوفد الفرنسي المتخصص في الدفاع المدني من أجل مناقشة إقامة تعاون مشترك بين البلدين في مجال السلامة العامة.
هذا وقام الوفد رفقة السيد نائب رئيس الهيئة بزيارة لقسم طرابلس حيث أطلع على ظروف سير العمل بالقسم.
انا مستغرب اخر كتابات الاستاذ سعيد رمضان المحترم كانت يوم 26 ابريل رسالة الي وزير الخارجية بخصوص القنصليه في الاسكندرية وليس من عوائد الاستاذ سعيد رمضان في ان يتاخر في مقالته هذه المدة لا هنا في عين ليبيا ولا من قبل في ليبيا المستقبل وخاصة عندما فتح موضوع مهم له و لقد خرجت فضائح القنصليه العفنه علي السطح و فوق الجبال ولم نسمع من اخينا الاستاذ سعيد رمضان ولكن الاغرب من هذا لا اجد لا من المحررين ولا من الكتاب ولا المعلقين اي حركة او سؤال او حتي تنويه الا اخي الاستاذ الفاضل محمد علي المبروك المحترم وهذا حال الليبيين إللي يمشي يمشي علي روحه لك الله يا ليبيا والآن بدأ كل شئ واضح الكتابة لا تعني إيمان الكاتب بما يكتب … ما هو الا تهدريز….
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