هيئة السلامة الوطنية تستقبل وفداً فرنسياً متخصصاً في الدفاع المدني

عين ليبيا

التقى السيد رئيس هيئة السلامة الوطنية مع الوفد الفرنسي المتخصص في الدفاع المدني من أجل مناقشة إقامة تعاون مشترك بين البلدين في مجال السلامة العامة.

هذا وقام الوفد رفقة السيد نائب رئيس الهيئة بزيارة لقسم طرابلس حيث أطلع على ظروف سير العمل بالقسم.