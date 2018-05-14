قزيط يتهم «مصرف ليبيا المركزي» بانتهاج سياسة التجويع

عين ليبيا

وجه عضو المجلس الأعلى للدولة «بلقاسم قزيط» أمس الأحد، اتهاماً لمصرف ليبيا المركزي بممارسة سياسة التجويع على المواطنين بالتعاون مع عدد من العناصر الفاسدة في المؤسسات السيادية بالدولة.

وكشف قزيط في تصريحات صحفية بأن القطاع المصرفي يشهد فساداً كبيراً مما يفسح مجال الفسادللعديد من التجار والموردين بسبب غياب الرقابة، متنبئاً لمايحدث بسوء في الأحوال الاقتصادية أكثر فأكثر خلال شهر رمضان المبارك.

وفي وصف قزيط لحالة المواطن الليبي قال أن الساسة قد تركوا الموطن البسيط لقمةً سائغة للفاسدين من التجار والموردين، مطالباً الجهات المختصة بعدم الوقوف موقف الصامت أمام تصرفات المصرف المركزي.

مختتماً تصرحاته بالقول «إن رمضان سيكون هذا العام أقسى رمضان على المواطن الليبي من الناحية الاقتصادية ربما من نصف قرن أو أكثر».