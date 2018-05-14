قزيط يتهم «مصرف ليبيا المركزي» بانتهاج سياسة التجويع

عين ليبيا
وجه عضو المجلس الأعلى للدولة «بلقاسم قزيط» أمس الأحد، اتهاماً لمصرف ليبيا المركزي بممارسة سياسة التجويع على المواطنين بالتعاون مع عدد من العناصر الفاسدة في المؤسسات السيادية بالدولة.
وكشف قزيط في تصريحات صحفية بأن القطاع المصرفي يشهد فساداً كبيراً مما يفسح مجال الفسادللعديد من التجار والموردين بسبب غياب الرقابة، متنبئاً لمايحدث بسوء في الأحوال الاقتصادية أكثر فأكثر خلال شهر رمضان المبارك.
وفي وصف قزيط لحالة المواطن الليبي قال أن الساسة قد تركوا الموطن البسيط لقمةً سائغة للفاسدين من التجار والموردين، مطالباً الجهات المختصة بعدم الوقوف موقف الصامت أمام تصرفات المصرف المركزي.
مختتماً تصرحاته بالقول «إن رمضان سيكون هذا العام أقسى رمضان على المواطن الليبي من الناحية الاقتصادية ربما من نصف قرن أو أكثر».
هههههههه لا حولة ولا قوة الا بالله … هل مازلت تستلم في المعاشات والامتيازات ؟ لماذا وكيف الست انت احد هذه المنضومه التي تتحدث عنها؟
انا مستغرب اخر كتابات الاستاذ سعيد رمضان المحترم كانت يوم 26 ابريل رسالة الي وزير الخارجية بخصوص القنصليه في الاسكندرية وليس من عوائد الاستاذ سعيد رمضان في ان يتاخر في مقالته هذه المدة لا هنا في عين ليبيا ولا من قبل في ليبيا المستقبل وخاصة عندما فتح موضوع مهم له و لقد خرجت فضائح القنصليه العفنه علي السطح و فوق الجبال ولم نسمع من اخينا الاستاذ سعيد رمضان ولكن الاغرب من هذا لا اجد لا من المحررين ولا من الكتاب ولا المعلقين اي حركة او سؤال او حتي تنويه الا اخي الاستاذ الفاضل محمد علي المبروك المحترم وهذا حال الليبيين إللي يمشي يمشي علي روحه لك الله يا ليبيا والآن بدأ كل شئ واضح الكتابة لا تعني إيمان الكاتب بما يكتب … ما هو الا تهدريز….
هل ترغب بالتعليق؟