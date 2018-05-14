مشروع مذكرة للتفاهم بين وزارة العدل ومعهد الولايات المتحدة للسلام

وزير العدل مع وفد معهد الولايات المتحدة للسلام. [وزارة العدل الليبية]

عين ليبيا

التقى وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني «محمد عبد الواحد عبد الحميد» صباح أمس الأحد أيلي أبو عون مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد الولايات المتحدة للسلام والوفد المرافق له بمقر ديوان الوزارة بطرابلس.

الاجتماع حضره من جانب وزارة العدل السادة مستشاري الوزير ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ورئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس قسم التعاون بالوزارة.

هذا وتناول الاجتماع خلاله الرؤى المستقبلية للتعاون والعمل المشترك بين وزارة العدل والمعهد بالإضافة إلى مناقشة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة من قبل المعهد والبرامج والأنشطة التي نفذت أو التي لا تزال تنتظر التنفيذ مع الوزارة في مجال بناء قدرات منتسبي جهاز الشرطة القضائية وعدالة الأحداث والعدالة الانتقالية.

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تعليقات حول الموضوع

تعليق واحد
  1. 1- بواسطة: عبدالحق عبدالجبار 8 دقائق ago

    انا مستغرب اخر كتابات الاستاذ سعيد رمضان المحترم كانت يوم 26 ابريل رسالة الي وزير الخارجية بخصوص القنصليه في الاسكندرية وليس من عوائد الاستاذ سعيد رمضان في ان يتاخر في مقالته هذه المدة لا هنا في عين ليبيا ولا من قبل في ليبيا المستقبل وخاصة عندما فتح موضوع مهم له و لقد خرجت فضائح القنصليه العفنه علي السطح و فوق الجبال ولم نسمع من اخينا الاستاذ سعيد رمضان ولكن الاغرب من هذا لا اجد لا من المحررين ولا من الكتاب ولا المعلقين اي حركة او سؤال او حتي تنويه الا اخي الاستاذ الفاضل محمد علي المبروك المحترم وهذا حال الليبيين إللي يمشي يمشي علي روحه لك الله يا ليبيا والآن بدأ كل شئ واضح الكتابة لا تعني إيمان الكاتب بما يكتب … ما هو الا تهدريز….

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