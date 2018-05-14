الأوقاف الفلسطينية تدعو إلى التحرك العاجل لإنقاذ الأقصى من اقتحامات المستوطنين

عين ليبيا

حثَّ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني أمس الأحد، العالمين العربي والإسلامي إلى «التحرك العاجل لإنقاذ المسجد الأقصى من اقتحامات المستوطنين».

وفي تصريحات صحفية قال «ادعيس» أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية عامة، والمسجد الأقصى خاصة بلغت مرحلة الخطر الكبير، لافتاً إلى أن الاقتحامات اليومية للمسجد في تزايد وبتغطية وحماية من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية.

وأضاف ادعيس في تصريحاته: «نحن الآن أمام مرحلة متقدمة من تنفيذ مخططات إسرائيلية لتدمير المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم».

هذا ودعا وزير الأوقاف الفلسطيني، الدول العربية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه المقدسات، مطالبا ًالشعب الفلسطيني، في الوقت ذاته بالدفاع عن المسجد وحمايته.