عين ليبيا
اجتمع صباح اليوم الاثنين رؤساء المراكز و الأقسام في مديرية أمن مصراتة لمناقشة إعداد خطة للإستعداد لتأمين المدينة خلال شهر رمضان المبارك وتنظيم سير العمل والتنسيق مع الدوريات التابعة للمديرية والجهات الأمنية الأخرى الغير تابعة للمديرية.
مديرية أمن مصراتة تُناقش خطة تأمين المدينة خلال شهر رمضان المبارك
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