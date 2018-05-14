مديرية أمن مصراتة تُناقش خطة تأمين المدينة خلال شهر رمضان المبارك

جانب من اجتماع مديرية أمن مصراتة. [مديرية أمن مصراتة]

عين ليبيا
اجتمع صباح اليوم الاثنين رؤساء المراكز و الأقسام في مديرية أمن مصراتة لمناقشة إعداد خطة للإستعداد لتأمين المدينة خلال شهر رمضان المبارك وتنظيم سير العمل والتنسيق مع الدوريات التابعة للمديرية والجهات الأمنية الأخرى الغير تابعة للمديرية.

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