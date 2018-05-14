السراج يجتمع برئيس المجلس المحلي تاورغاء

عين ليبيا

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الاثنين بمقر المجلس مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك للوقوف على آخر التطورات الخاصة بعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأطلع السراج على النتائج الايجابية للقاءات اللجان المعنية لازالة ما يعيق هذه العودة ونهاية الأزمة.