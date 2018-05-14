السراج يجتمع برئيس المجلس المحلي تاورغاء

عين ليبيا
اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الاثنين بمقر المجلس مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك للوقوف على آخر التطورات الخاصة بعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
وأطلع السراج على النتائج الايجابية للقاءات اللجان المعنية لازالة ما يعيق هذه العودة ونهاية الأزمة.
انا مستغرب اخر كتابات الاستاذ سعيد رمضان المحترم كانت يوم 26 ابريل رسالة الي وزير الخارجية بخصوص القنصليه في الاسكندرية وليس من عوائد الاستاذ سعيد رمضان في ان يتاخر في مقالته هذه المدة لا هنا في عين ليبيا ولا من قبل في ليبيا المستقبل وخاصة عندما فتح موضوع مهم له و لقد خرجت فضائح القنصليه العفنه علي السطح و فوق الجبال ولم نسمع من اخينا الاستاذ سعيد رمضان ولكن الاغرب من هذا لا اجد لا من المحررين ولا من الكتاب ولا المعلقين اي حركة او سؤال او حتي تنويه الا اخي الاستاذ الفاضل محمد علي المبروك المحترم واخي وصديقي المحترم مفهوم !؟ وهذا حال الليبيين إللي يمشي يمشي علي روحه لك الله يا ليبيا والآن بدأ كل شئ واضح الكتابة لا تعني إيمان الكاتب بما يكتب … ما هو الا تهدريز
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