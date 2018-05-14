معيتيق يلتقي سفير مملكة السويد لدى ليبيا

عين ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق الإثنين سفير مملكة السويد لدى ليبيا فريدرك فلورن بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

وقدم سفير السويد أثناء لقائه النائب تعازيه للشعب الليبي جراء العمل الإرهابي الغادر الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وخلف عدد من الشهداء والجرحى.

وأكد السفير دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني حتى تتمكن من توحيد مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للموطن من أجل الأمن والاستقرار تمهيداً للانتخابات المزمع إجراؤها خلال الأشهر القادمة.

كما أثنى معيتيق على عمق العلاقات الليبية السويدية ودور مملكة السويد في مجلس الأمن لدعم ليبيا.