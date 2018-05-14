الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة افتتحت بؤرة استيطانية لها في القدس
هل ترغب بالتعليق؟
التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.
أقلام وآراء
-
فشل المصالحة الوطنية الليبية… نموذج لم يشمل كل الليبيين - بقلم رمزي مفراكس
أعواماً عدة مضت وليبيا على مشاهد بائسة نحو المزيد من...
-
إدارة الأموال في ليبيا الواقع ومايجب أن تكون في ظل الظروف الحالية - بقلم محمد درميش
تعرف ادراة الاموال بأنها ذلك النشاط المتعلق بتخطيط...
-
الجمهوريات القزمية ومواثيق الموائد - بقلم د. عيسى بغني
في الأسبوعين الماضيين راج الحديث عن (المصالحة) وحازت...
-
فلينتهي استغلال التجار للدولة والمجتمع - بقلم علي بوخريص
الدولة التي لا تقوم على الصناعة يجب أن تقوم بنفسها...
الأخبار في بريدك
أدخل بريدك الإلكتروني:
أسعار العملات
إستطلاع للرأي
الطقس بطرابلس
تفاعلات القراء
- عبدالحق عبدالجبار: في من تنادي يا شيخ ... كل دولة أعطوها كو...
- عبدالحق عبدالجبار: انت البائن مَش جايبها علي بر ... احترم ش...
- عبدالحق عبدالجبار: مجلس من يا غبي .... هو مجلس الامن فاضيلك...
- مفهوم !؟: الله الله ينصركم ياأخوتتا فى غزة العظيمة...
- عبدالحق عبدالجبار: يتحدث معها علي القدس ... ويعطي فيها في 2...