وزير العدل يجتمع بوفد معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام

عين ليبيا
استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني محمد عبد الواحد عبد الحميد صباح الأحد الموافق 13 مايو 2018 أيلي أبو عون مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد الولايات المتحدة للسلام والوفد المرافق له بمقر ديوان الوزارة بطرابلس.
الاجتماع حضره من جانب وزارة العدل السادة مستشاري الوزير ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ورئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس قسم التعاون بالوزارة.
تناول الاجتماع خلاله الرؤى المستقبلية للتعاون والعمل المشترك بين وزارة العدل والمعهد بالإضافة إلى مناقشة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة من قبل المعهد والبرامج والأنشطة التي نفذت أو التي لا تزال تنتظر التنفيذ مع الوزارة في مجال بناء قدرات منتسبي جهاز الشرطة القضائية وعدالة الأحداث والعدالة الانتقالية.
انا مستغرب اخر كتابات الاستاذ سعيد رمضان المحترم كانت يوم 26 ابريل رسالة الي وزير الخارجية بخصوص القنصليه في الاسكندرية وليس من عوائد الاستاذ سعيد رمضان في ان يتاخر في مقالته هذه المدة لا هنا في عين ليبيا ولا من قبل في ليبيا المستقبل وخاصة عندما فتح موضوع مهم له و لقد خرجت فضائح القنصليه العفنه علي السطح و فوق الجبال ولم نسمع من اخينا الاستاذ سعيد رمضان ولكن الاغرب من هذا لا اجد لا من المحررين ولا من الكتاب ولا المعلقين اي حركة او سؤال او حتي تنويه الا اخي الاستاذ الفاضل محمد علي المبروك المحترم واخي وصديقي المحترم مفهوم !؟ وهذا حال الليبيين إللي يمشي يمشي علي روحه لك الله يا ليبيا والآن بدأ كل شئ واضح الكتابة لا تعني إيمان الكاتب بما يكتب … ما هو الا تهدريز
هل ترغب بالتعليق؟