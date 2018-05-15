وزير العدل يجتمع بوفد معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام

عين ليبيا

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني محمد عبد الواحد عبد الحميد صباح الأحد الموافق 13 مايو 2018 أيلي أبو عون مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد الولايات المتحدة للسلام والوفد المرافق له بمقر ديوان الوزارة بطرابلس.

الاجتماع حضره من جانب وزارة العدل السادة مستشاري الوزير ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ورئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس قسم التعاون بالوزارة.

تناول الاجتماع خلاله الرؤى المستقبلية للتعاون والعمل المشترك بين وزارة العدل والمعهد بالإضافة إلى مناقشة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة من قبل المعهد والبرامج والأنشطة التي نفذت أو التي لا تزال تنتظر التنفيذ مع الوزارة في مجال بناء قدرات منتسبي جهاز الشرطة القضائية وعدالة الأحداث والعدالة الانتقالية.