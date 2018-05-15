وزير الصحة: هناك «ظلمٌ طال حقوق» فئة التمريض

قال وزير الصحة المفوض “عمر بشير الطاهر” أن ما تعانيه فئة التمريض من ” ظلمٍ طال حقوقها” بسبب بعض اللوائح والقوانين؛ ” ينتظر منا جميعاً تقديم الحلول المناسبة ؛ وإلى التعاون أيضاً بيننا وبين وزارتي التعليم والعمل”.

وأضاف خلال اليوم العالمي للتمريض الذي أقيم أمس السبت “يجب أن ندعم هذه الفئة خصوصاً بعد أن اختلطت الأمور بين المسعفين والمتحصلين على شهادات تدريبية والدارسين لتخصص التمريض؛ والدراسيين بالمعاهد الخاصة وتحديداً تلك التي تدرس هذه الشريحة دون أن تتحصل على اعتماد”.

“هذه الشريحة تعتبر أساس القطاع الصحي؛ هناك من يجلس بيننا الآن لديهم خبرة تصل إلى 35 عام؛ هؤلاء هم عماد التمريض أحييهم في هذا اليوم وأترحم على من فقدناهم”.

“يعلم الجميع أننا بصدد تعديل بعض اللوائح بمكتب استخدام العناصر الطبية .وستنال هذه الشريحة جانب من هذا التعديل”.

هذا وقد أقيم السبت الاحتفال باليوم العالمي للتمريض الذي أقامته إدارة التمريض بالوزارة؛ تم خلاله تكريم عدد من عناصر التمريض صُنفوا كشهداء واجب ومصابين والمتميزين في أماكن عملهم والمتقاعدين