بلدي بنغازي يُناقش جملة من المواضيع والمسائل الهامة التي تخص المدينة

عين ليبيا

اجتمع مساء أمس الأحد عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار بعدد من النشطاء والمدونين ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بشان اللها.ي مدينة بنغازي, حيث دار الحديث حول العديد من المواضيع والمسائل الهامة تخص مدينة بنغازي.

حيث استعرض المستشار عبد الرحمن العبار كافة الأمور المتعلقة بمهام واختصاصات بلدية بنغازي باستفاضة، وأجاب على كل التساؤلات والاستفسارات التي قدمها الحضور بكل شفافية ووضوح، ومن أهمها ملفات (النظافة – النازحين – التعديات على المخطط العام – المياه والصرف الصحي – الكهرباء – أعمال أعادة الاستقرار بالمناطق المتضررة – إزالة الأكوام ومخلفات الحرب _ البناء العشوائي) كما التطرق إلى الأعمال والمشاريع ما أنجز منها والتي جارى انجازها وما تم التعاقد عليها.

كما تم استعراض أعمال التي تنفذها لجنة استقرار بنغازي المٌشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب.

بالإضافة إلي شرح مفصل عن المشاريع التي تقوم بتنفيذها الحكومة الليبية المؤقتة في المدينة من خلال الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة لها.

حضر الاجتماع وكيل ديوان بلدية بنغازي عمر نشاد، والمراقب المالي بالديوان عادل البدري، ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة عادل الدرسي، رئيس غرفة عمليات الطوارئ ببلدية بنغازي المهندس حكم عبد المالك، ومدير مكتب المشروعات المهندس أسامة الكزه ورئيس قسم الإعلام السيد نضال الكاديكي، وعدد من رؤساء مجالس المحلية لبعض المناطق المتضررة وهى (القوارشة – الصابري – وسط البلاد).

في الختام أشاد الحاضرين بهذا اللقاء الذي أكدوا فيه بأنه لقاء مثمر ومفيد واتضحت فيه صورة الوضع الخدمي في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بنغازي بصفة خاصة والبلاد بصفة عامة.