رئيس الهيئة يزور الفنانة القديرة «حميدة الخوجة» في بيتها

عين ليبيا

زار رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة السيد حسن أونيس، الفنانة القديرة حميدة الخوجة في بيتها مساء الأحد 14 مايو2018، للاطمئنان على صحتها وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية وعطائها الكبير.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام الهيئة العامة للثقافة بالكتاب والأدباء والمبدعين وتواصلا لعناية السيد رئيس اللجنة التسييرية للهيئة في الاهتمام والانفتاح بجميع المبدعين.

رافقه في الزيارة الفنان عيسى عبدالحفيظ، والفنان عياد الزليتني، والفنانة لطفية إبراهيم، والفنانة زبيدة قاسم والإعلامي السنوسي النشواني

وأكد أونيس، أن الفنانة القديرة حميدة الخوجة، هي أحد أهم رموز المسرح الليبي، وقد أثرت الحياة الفنية، بالعديد من الأعمال الفنية المتميزة.

ومن جهتها، عبرت الفنانة حميدة الخوجة عن سعادتها بهذه الزيارة وهذا التقدير، الذي يتم لأول مرة في تاريخها، وشكرت رئيس الهيئة على هذه اللفتة الكريمة.

وتعتبر الفنانة القديرة حميدة الخوجة رائدة المسرح الليبي، قدمت الكثير من الأعمال المسرحية والفنية المتميزة خلال مسيرتها الفنية الطويلة