آمر غرفة العمليات والسيطرة «سالم أبوراوي»: قواتنا صدت هجوما لعناصر حفتر في محور عين زارة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 12 يناير 2020 - 18:10
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