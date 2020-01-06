آمر قوة حماية وتأمين سرت عميد النعاس عبد الله: قواتنا تصدت لهجوم شنته عناصر حفتر على بوابة 17 والأوضاع في المنطقة تحت سيطرة قواتنا.

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الإثنين، 06 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:15
|العشاء
|19:45
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:15
|العشاء
|19:45
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:15
|العشاء
|19:45
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:15
|العشاء
|19:45
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:15
|العشاء
|19:45
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:15
|العشاء
|19:45
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