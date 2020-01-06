آمر قوة حماية وتأمين سرت عميد النعاس عبد الله: قواتنا تصدت لهجوم شنته عناصر حفتر على بوابة 17 والأوضاع في المنطقة تحت سيطرة قواتنا.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 6 يناير 2020 - 16:01
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