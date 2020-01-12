آمر محور عين زارة «يوسف لامين»: قواتنا تصد هجوما لعناصر حفتر في الكحيلي

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الأحد، 12 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:01
|المغرب
|18:20
|العشاء
|19:50
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:01
|المغرب
|18:20
|العشاء
|19:50
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:01
|المغرب
|18:20
|العشاء
|19:50
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:01
|المغرب
|18:20
|العشاء
|19:50
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:01
|المغرب
|18:20
|العشاء
|19:50
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:15
|العصر
|16:01
|المغرب
|18:20
|العشاء
|19:50
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