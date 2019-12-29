أبرز ما جاء في لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة «خالد المشري» مع قناة الجزيرة الفضائية

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الأحد، 29 ديسمبر 2019
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:09
|العصر
|15:51
|المغرب
|18:09
|العشاء
|19:39
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:09
|العصر
|15:51
|المغرب
|18:09
|العشاء
|19:39
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:09
|العصر
|15:51
|المغرب
|18:09
|العشاء
|19:39
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:09
|العصر
|15:51
|المغرب
|18:09
|العشاء
|19:39
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:09
|العصر
|15:51
|المغرب
|18:09
|العشاء
|19:39
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:38
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:09
|العصر
|15:51
|المغرب
|18:09
|العشاء
|19:39
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