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أثناء تعاطيهما «الحشيش».. قوات الأمن المصرية تُلقي القبض على شخصين داخل محكمة

عين ليبيا | آخر تحديث: 30 نوفمبر 2019 - 18:03
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اعترف الموقوفان بحيازة المواد المخدرة بغرض التعاطي. [أرشيف/رويترز]

أفادت وسائل إعلام مصرية، السبت، بإلقاء قوات الأمن في البلاد القبض على شخصين خلال تعاطيهما الحشيش داخل مبنى محكمة في محافظة المنوفية شمال مصر.

وأثناء تواجد الشخصين داخل مقر المحكمة لحضور نظر بعض القضايا الخاصة بأصدقاء لهما، شك الحضور في أمرهما إثر انتشار رائحة مخدر الحشيش بشكل غير متوقع في المحكمة.

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وبعد التأكد من تناولهما المخدرات، تم ضبطهما من قِبل رجال الأمن، وبعد تفتيشهم عُثِر على مخدر الحشيش بحوزتهما.

وأكدت المباحث الجنائية ضبط الشخصين بسب تناولهما المواد المخدرة داخل المحكمة، حيث اعترف الموقوفان بحيازة المواد المخدرة بغرض التعاطي، وتم تحرير محضرين بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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