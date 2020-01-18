أردوغان: تعاون ليبيا مع تركيا كان الخيار الأمثل لطرابلس في ظل عدم تحمس أوروبا لتقديم الدعم العسكري

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 يناير 2020 - 10:59
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عبدالحق عبدالجبار

دار وخان كان يقصد ان تعاون النفاق والخوان مع تركيا كان الهلاك الأسرع …. للقضاء علي البلاد والعباد ولكن الحيش الليبي والشعب لكن جميعاً بالمرصاد

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3 ثانية مضت