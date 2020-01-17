أردوغان: حفتر شخص لا يمكن الاعتماد عليه لقد انتهك وقف إطلاق النار وقصف طرابلس بالأمس

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 17 يناير 2020 - 13:57
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