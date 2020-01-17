أردوغان: حفتر شخص لا يمكن الاعتماد عليه لقد انتهك وقف إطلاق النار وقصف طرابلس بالأمس

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الجمعة، 17 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:05
|المغرب
|18:25
|العشاء
|19:55
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:05
|المغرب
|18:25
|العشاء
|19:55
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:05
|المغرب
|18:25
|العشاء
|19:55
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:05
|المغرب
|18:25
|العشاء
|19:55
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:05
|المغرب
|18:25
|العشاء
|19:55
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:05
|المغرب
|18:25
|العشاء
|19:55
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