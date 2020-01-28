أردوغان: حفتر غير مهتم بالحل السياسي في ليبيا

تركيا تواصل مساعيها الدبلوماسية من أجل إيجاد حلول دبلوماسية وسياسية. [الأناضول]

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن خليفة حفتر غير مهتم بالحل السياسي في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال، الثلاثاء، في العاصمة داكار.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله:

حفتر يستعين بعناصر من مجموعة “فاغنر”، والجميع يعلم من يقف وارءه، إنهم مرتزقة.

وأضاف:

يستمد قوته والدعم اللوجستي والمالي من حكومتي أبوظبي والقاهرة اللتين تقدمان له جميع أنواع الدعم على الرغم من عدم شرعيته.

وشدد الرئيس التركي على أن حفتر لا يتمتع حاليا بأية صفة أو منصب رسمي في ليبيا وعلى صعيد المجتمع الدولي.

وتابع يقول:

حكومة السراج كما تعلمون هي حكومة شرعية ومعترف بها من قِبل المجتمع الدولي، ولذلك يكتسب السراج شرعيته من مجلس الأمن والأمم المتحدة. فهل بإمكاننا المقارنة بين حكومة معترف بها دوليا وشخص آخر غير معترف به.

واستطرد قائلاً:

كما تعلمون يجب على الجميع أن يتخذ كل التدابير والاحتياطات والمواقف الواضحة من حفتر، فلا توجد له هوية عالمية تضعه في مجال المقارنة بينه وبين السيد السراج.

كما أكد الرئيس التركي أن بلاده تواصل مساعيها الدبلوماسية من أجل إيجاد حلول دبلوماسية وسياسية من أجل تسليم الأمر للشعب الليبي ليختار مستقبله بنفسه، وفق قوله.