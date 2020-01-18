أردوغان: سنقوم بتدريب قوات الأمن الليبية والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 18 يناير 2020 - 10:51
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