أردوغان: غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نُقيم وزنا لإدانتها.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 5 يناير 2020 - 21:10
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