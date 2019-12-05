أردوغان: مذكرة التفاهم مع ليبيا ستُحقق هدفها طالما صمدت الحكومة الشرعية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا حول تحديد الصلاحيات البحرية بين البلدين، ستحقق هدفها طالما تحلت الحكومة الشرعية في ليبيا بالصمود.

جاء ذلك في تصريح لأردوغان، خلال لقاء أجراه صحفيين في العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الرئيس التركي قوله:

هذه الخطوة ستحقق هدفها طالما تحلّت الحكومة الشرعية في ليبيا بالصمود وبقيت متماسكة.

وتابع:

قبل كل شيء نحن وقعنا هذه الاتفاقية مع الحكومة الشرعية في ليبيا، وفي الوقت الراهن نوابنا في البرلمان يواصلون أعمالهم بهذا الخصوص، لتشريعها حتى تدخل حيز التنفيذ.

وأشار أردوغان إلى أن بعض الدول انزعجت من الاتفاق التركي الليبي، وأوضح أن دول اليونان، ومصر، والإدارة الرومية في قبرص، وإسرائيل منزعجة من الاتفاق، ويحرّضون الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

ونوه بأن الموضوع تم طرحه من قِبل ألمانيا وفرنسا خلال القمة الرباعية في لندن حول سوريا، مبيناً أنه أدلى بالتصريحات اللازمة في هذا الصدد.

وأضاف يقول:

عندما أدليت بالتصريحات اللازمة في هذا الخصوص، أبدى الجانب الفرنسي انزعاجه حول الموضوع، بعدها قلت له (ماكرون) لماذا تصرون على هذا الموضوع؟ هل لديكم حقوق هنا؟.

وأردف:

تركيا واليونان وبريطانيا هي الدول الضامنة في قبرص، إذن من أين تأخذ الحق بالتدخل؟ نحن لدينا حقوق كدولة ضامنة، وأبناء جلدتنا هناك، في جمهورية شمال قبرص التركية، ونحن نقف إلى جانبهم، وسنعمل حتى النهاية على حماية حقوقهم.

ولفت إلى أن هناك جهات تحاول إطلاق الأكاذيب حول أن الاتفاقية لا تتلائم مع القوانين الدولية، مؤكداً أن الاتفاقية منسجمة بشكل كامل مع القانون البحري الدولي.

يأتي ذلك في حين وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، في وقت سابق، على مشروع قانون لمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.