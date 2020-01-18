أردوغان: ينبغي ألّا ننسى أن أوروبا ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة في حال جرى إسقاط الحكومة الشرعية في ليبيا

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
السبت، 18 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:06
|المغرب
|18:26
|العشاء
|19:56
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:06
|المغرب
|18:26
|العشاء
|19:56
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:06
|المغرب
|18:26
|العشاء
|19:56
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:06
|المغرب
|18:26
|العشاء
|19:56
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:06
|المغرب
|18:26
|العشاء
|19:56
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:06
|المغرب
|18:26
|العشاء
|19:56
اترك تعليق