أردوغان: ينبغي ألّا ننسى أن أوروبا ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة في حال جرى إسقاط الحكومة الشرعية في ليبيا

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 18 يناير 2020 - 10:49
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