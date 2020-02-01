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ألمانيا: أي انتهاك للهدنة سيعرض الحل السياسي للخطر

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 1 فبراير 2020 - 21:19
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قال السفير الألماني لدى ليبيا  أوليفر اوفتشا، إن أي انتهاك للهدنة التي وصفها بـ”الهشة” في ليبيا تعرض الحل السياسي للخطر.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال أوفتشا:

نشاطر القلق الذي أعرب عنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، في جلسة مجلس الأمن.

ونوه بأن أي انتهاك للهدنة الهشة سيعرض مسار الحل السياسي الذي يطمح له الشعب الليبي للخطر.

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