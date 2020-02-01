ألمانيا: أي انتهاك للهدنة سيعرض الحل السياسي للخطر

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفتشا، إن أي انتهاك للهدنة التي وصفها بـ”الهشة” في ليبيا تعرض الحل السياسي للخطر.
وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال أوفتشا:
نشاطر القلق الذي أعرب عنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، في جلسة مجلس الأمن.
ونوه بأن أي انتهاك للهدنة الهشة سيعرض مسار الحل السياسي الذي يطمح له الشعب الليبي للخطر.
نشاطر القلق الذي أعرب عنه الممثل الخاص للأمين العام @GhassanSalame في جلسة مجلس الأمن بالأمس. حيث أن أي إنتهاك للهدنة الهشة التي فرضت على حظر الأسلحة تعارض منطلق برلين و منظور الحل السياسي لمصلحة الشعب الليبي. pic.twitter.com/SYLGChBsH6— Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) January 31, 2020
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