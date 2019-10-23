ألمانيا تُؤكد بأنها لن تمضي قُدمًا في مؤتمر «برلين» بشأن ليبيا ما لم تلتزم الأطراف بنتائجه

التقى السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا، بالعاصمة تونس، وفدًا من الأكادميين الليبيين.

وأوضح مصدر لـعين ليبيا، أن السفير الألماني أكد خلال اللقاء، أن المستشارة الألمانية لن تمضي قدمًا في استضافة المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين بشأن ليبيا، ما لم تتأكد بأن جميع الأطراف ستلتزم بنتائجه.

كما أكد السفير بأن ألمانيا تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف.

هذا وتعتزم ألمانيا عقد مؤتمر دولي في وقت لاحق، ببرلين لبحث تداعيات الأزمة الليبية وسُبل إنهائها والعودة إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.