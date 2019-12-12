ألمانيا.. مشروع تطوير نظام دفاعي لحماية المطارات من الطائرات «المُسيَّرة»

أعلنت وزارة النقل الألمانية، عن البدء في تطوير نظام دفاعي، يحمل اسم “فالكه” (الصقر).

وأوضحت الوزارة في بيانن أن هذا النظام يهدف إلى تحسين حماية المطارات من هجمات الطائرات المُسيَّرة.

وسيتم تجربة النظام الجديد، الذي حصل على دعم من وزارة النقل بقيمة 2.1 مليون يورو (2.3 مليون دولار)، في مطار هامبورج، لمعرفة مدى إمكانية رصد الطائرات المُسيَّرة وتحديدها واعتراضها إذا لزم الأمر، دون أن يؤثر ذلك على انتظام حركة الطيران من وإلى المطار، بحسب الوزارة.

من جانبه قال وزير النقل الألماني أندرياس شور، إن النظام الجديد سيُوفر حماية فعالة للمطارات من الأنشطة غير المشروعة للطائرات المُسيَّرة.

وإلى جانب مطار هامبورج، ستشارك جامعة هيلموت شميدت في هامبورج والشرطة الاتحادية وشركة طيران لوفتهانزا في المشروع.

يأتي ذلك في حين، تم رصد 158 حالة تسببت فيها الطائرات المُسيَّرة في اضطراب حركة الطيران في ألمانيا، خلال العام الماضي.

كما سجل النصف الأول من العام الجاري 70 حالة، وفقاً لمجموعة فونكة ميديا جروب.