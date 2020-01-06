أمازيغ ليبيا: لن نحتفل برأس السنة الأمازيغية احتراماً لأسر الشهداء

أدان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، واستنكر بأشد العبارات، القصف بالطائرات والمدفعيات الثقيلة التي تطلقها قوات حفتر التي وصفها بـ”الإجرامية” على أحياء العاصمة طرابلس منذ بداية العدوان عليها، والتي تسببت في العديد من الأضرار المادية و البشرية وأخرها ما تعرضت له الكلية العسكرية في منطقة الهضبة بطرابلس و التي راح ضحيتها العشرات من الطلبة المنتسبين إليها.

وفي بيان له، الأحد، اعتبر المجلس هذه الأفعال من أشد جرائم الحرب وحشية تضاف إلى سجل المدعو خليفة حفتر الإرهابي و الدول الداعمة له، بحسب البيان.

وجاء في البيان:

إننا نتقدم بتعازينا الحارة إلى جميع اسر الشهداء الذين قضوا جراء هذا العدوان الغاشم وكذلك الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن العاصمة طرابلس.

كما أعلن مجلس أمازيغ عن إلغاء كافة مظاهر الاحتفالات بعيد رأس السنة الأمازيغية العام في المناطق الواقعة ضمن نطاق عضوية المجلس حداداً على أرواح الشهداء وتضامنا مع أهاليهم وذويهم.

