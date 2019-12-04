أمير دولة قطر يستقبل وزير الداخلية على رأس وفد رفيع المستوى

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، على رأس وفد رفيع المستوى ضم كل من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية، ووكيل عام وزارة الصحة، ووكيل وزارة المواصلات، بالإضافة إلى منسق شؤون مكافحة الإرهاب بالمجلس الرئاسي، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية الليبية.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وكبار المسؤولين بالدولة القطرية.

وعبر أمير دولة قطر خلال اللقاء، عن مواقفه الداعمة لحكومة الوفاق الوطني، وأوضح أن هذه الحكومة هي الحكومة الشرعية في ليبيا والمعترف بها دولياً.

وأكد “تميم” أن دولة قطر لن تتراجع عن دعم حكومة الوفاق الوطني.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن الزيارة تأتي في إطار تبادل الآراء والتشاور حول سُبل وأوجه التعاون والقضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.