أنباء عن تعزيزات عسكرية ضخمة تصل لمحاور القتال جنوب العاصمة طرابلس تمهيداً للمرحلة القادمة التي خطط لها قادة عملية بركان الغضب.

الرئيسية | ليبياأنباء عن تعزيزات عسكرية ضخمة تصل لمحاور القتال جنوب العاصمة طرابلس تمهيداً للمرحلة القادمة التي خطط لها قادة عملية بركان الغضب. عين ليبيا | آخر تحديث: 21 أغسطس 2019 - 09:41 حجم الخط طباعة EmailWhatsAppShareTweetShare EmailWhatsAppShareTweetShare اقرأ أيضامدير الدعم المركزي يتفقد فرع الإدارة بطرابلسالرئاسي يُدين استهداف مقر مجلس النواب في طرابلس من قِبل طيران قوات حفتر«السراج» يجتمع برئيس الأركان العامة للجيش الليبي وأمراء المناطق العسكريةليبيان إكسبرس: الشاطر يُحذر العالم من «انتهاكات الأردن» لحظر الأسلحة إلى ليبيا
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