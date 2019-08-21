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أنباء عن تعزيزات عسكرية ضخمة تصل لمحاور القتال جنوب العاصمة طرابلس تمهيداً للمرحلة القادمة التي خطط لها قادة عملية بركان الغضب.

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 أغسطس 2019 - 09:41
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