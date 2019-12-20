أهالي تاورغاء المُقيمين يُنددون بعدوان حفتر على العاصمة

أعلن أهالي مدينة تاورغاء المُقيمين، عن إدانتهم لعدوان حفتر على العاصمة طرابلس، ودعمهم لحكومة الوفاق الوطني وعملية بركان الغضب.

وقال الأهالي في بيان لهم:

إننا ندين ونستنكر ما يقوم به مجرم الحرب حفتر من عدوانه بالقصف على مدن المنطقة الغربية، وخاصة مدينة طرابلس وضواحيها.

وأضاف البيان:

نؤيد نحن أهالي تاورغاء حكومة الوفاق، وعملية بركان الغضب، كما أن تاورغاء لن تسمح بأن تكون معبر للعدوان على مدينة مصراتة.

كما أكد البيان على الالتزام بالاتفاق والصلح المبرم مع مدينة مصراتة، ونوه بأن كل من يخالف هذا الاتفاق لا يمثل إلا نفسه.