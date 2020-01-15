أوغلو: لاحظنا غضباً روسياً من انسحاب حفتر من المفاوضات دون تقديمه أي مقترح بديل

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الأربعاء، 15 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:04
|المغرب
|18:23
|العشاء
|19:53
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:04
|المغرب
|18:23
|العشاء
|19:53
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:04
|المغرب
|18:23
|العشاء
|19:53
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:04
|المغرب
|18:23
|العشاء
|19:53
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:04
|المغرب
|18:23
|العشاء
|19:53
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:16
|العصر
|16:04
|المغرب
|18:23
|العشاء
|19:53
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