أوغلو: لاحظنا غضباً روسياً من انسحاب حفتر من المفاوضات دون تقديمه أي مقترح بديل

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 15 يناير 2020 - 21:03
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن