أوغلو: هدفنا هو التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا وتفعيل العملية السياسية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 15 يناير 2020 - 21:04
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن