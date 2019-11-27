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«أونيس» يبحث سُبل تفعيل الدور الثقافي في بلدية غريان

عين ليبيا | آخر تحديث: 27 نوفمبر 2019 - 18:27
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تم الاتفاق في اللقاء على إنشاء مكتبة عامة في بلدية غريان. [الهيئة العامة للثقافة]
استقبل رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة التابعة لحكومة الوفاق حسن أونيس، الأربعاء، في مكتبه بديوان الهيئة في العاصمة طرابلس، عميد بلدية غريان يوسف البدري، رفقة وكيل ديوان البلدية نصر الدين الفزاني.

وأوضح الموقع الرسمي للهيئة، أن اللقاء تناول التعاون في عدد من النشاطات الثقافية لتفعيل الدور الثقافي في البلدية، وعمل المؤسسات الثقافية في البلدية وسُبل تطويرها.

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وتم الاتفاق على إقامة معرض للكتاب ومعرض الفنون التشكيلية، والصور الفوتوغرافية، في الـ8 من شهر يناير المقبل في مدينة غريان بتنظيم مشترك مع البلدية، وكذلك تم الاتفاق في اللقاء على إنشاء مكتبة عامة في بلدية غريان.

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