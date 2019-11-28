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إثر انفجار هائل.. السلطات الأمريكية تأمر بإجلاء 60 ألف شخص من ولاية تكساس

عين ليبيا | آخر تحديث: 28 نوفمبر 2019 - 15:20
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تسبب الانفجار في إلحاق أضرار جسيمة بالعمليات في الموقع. [رويترز]
دعت السلطات الأمريكية، ليل الأربعاء/الخميس، سكان 4 بلدات إلى مغادرة منازلهم قبيل عطلة عيد الشكر، وذلك إثر انفجار جديد بمصنع للكيماويات، ظل يحترق لأكثر من 12 ساعة، شرق ولاية تكساس. 

وأفادت وكالة “رويترز” بأن مسؤولي مقاطعة جيفرسون، طلبوا من سكان المنطقة الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 4 أميال (6.4 كم) من مصنع  مجموعة “تي.بي.سي” لإنتاج الكيماويات في بورت نيتشيس أن يرحلوا عندما وقع انفجار ببرج تقطير كيماوي خلال جهود مكافحة الحرائق.

وتم توجيه أوامر الأخلاء لحوالي 60 ألف شخص في بورت نيتشيس بولاية تكساس، بالمغادرة.

هذا وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار جسيمة بالعمليات في الموقع الذي تبلغ مساحته 218 فدانا، ويأتي في أعقاب حرائق أخرى في منشآت لإنتاج وتخرين البتروكيماويات في تكساس.

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