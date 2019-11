إثر انفجار هائل.. السلطات الأمريكية تأمر بإجلاء 60 ألف شخص من ولاية تكساس

وأفادت وكالة “رويترز” بأن مسؤولي مقاطعة جيفرسون، طلبوا من سكان المنطقة الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 4 أميال (6.4 كم) من مصنع مجموعة “تي.بي.سي” لإنتاج الكيماويات في بورت نيتشيس أن يرحلوا عندما وقع انفجار ببرج تقطير كيماوي خلال جهود مكافحة الحرائق.

وتم توجيه أوامر الأخلاء لحوالي 60 ألف شخص في بورت نيتشيس بولاية تكساس، بالمغادرة.

UPDATE: Emergency response teams continue to fight the flames at a petrochemical refinery plant in Port Neches, Texas, after an explosion overnight, with at least three injured and a half-mile evacuation order. More tonight with @MarcusMoore reporting. https://t.co/dzIQnZ5zYt pic.twitter.com/F50x55WNDf

