إثيبوبيا.. إحراق 4 مساجد والسلطات تعتقل مشتبهين

اعتقلت السلطات الإثيوبية بولاية أمهرة، السبت، خمسة أشخاص يشتبه في أنهم أضرموا النار في أربعة مساجد بالولاية، في وقت يهدد فيه العنف العرقي تنفيذ إصلاحات سياسية دشنها رئيس الوزراء أبي أحمد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقال المتحدث باسم ولاية أمهرة جيتنت ييرسو ، في منشور على فيسبوك، إنه جرى اعتقال خمسة أشخاص يشتبه في أنهم قادوا ونظموا الهجمات“.

وأشار المتحدث إلى أن كنيسة في بلدة موتا الواقعة على بعد 377 كيلومترا شمالي العاصمة أديس أبابا، جرى استهدافها أيضا بإضرام النيران فيها، ولم يتضح بعد المسؤول عن هذا الهجوم.

من جانبه قال رئيس مجلس أمهرة الإسلامي إن هجوم موتا جاء مفاجئا وإن عدد من الشركات التي يملكها مسلمون تعرضت أيضا لإضرام النيران والنهب.

من جهته ندد رئيس الوزراء الإثيوبي بالعنف، وقال في تصريحات، السبت، إنه لن يسمح للمتطرفين بتلويث تاريخ التسامح الديني في إثيوبيا، حسب وصفه.

وطالب أبي المواطنين برفض الأفكار التي تنطوي على كراهية.